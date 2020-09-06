Sırbistan Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'a 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçında deplasmanda Sırbistan'la karşılaşıyor. Bu maç öncesinde Türkiye ve Sırbistan'ın puanı bulunmuyor. Sırbistan- Türkiye maçı saat 21.45'te..

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede Belarus Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak ve müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Üçüncü grupta Türkiye ve Sırbistan'ın puanı bulunmuyor. Üçer puanı bulunan takımlardan Rusya averajla lider, Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Grubun diğer maçında da Macaristan sahasında Rusya'yı konuk ediyor.

Sırbistan - Türkiye

Stat: Rajko Mitic

Hakem: Aleksei Kulbakov (Belarus)

Saat: TSİ 21.45

Yayın: TRT 1

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Radonjic, Lazovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal