Sırbistan Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı CANLI YAYIN

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'a 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçında deplasmanda Sırbistan'la karşılaşıyor. Bu maç öncesinde Türkiye ve Sırbistan'ın puanı bulunmuyor. Maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayan mücadelede Belarus Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Kulbakov düdük çalıyor ve müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Üçüncü grupta Türkiye ve Sırbistan'ın puanı bulunmuyor. Altı puanı bulunan Rusya lider, 3 puanlı Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Grubun diğer maçında Macaristan sahasında Rusya'ya 3-2 mağlup oldu.

Sırbistan: 0 - 0 :Türkiye (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Rajko Mitic

Hakem: Aleksei Kulbakov (Belarus)

Saat: TSİ 21.45

Yayın: TRT 1

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Radonjic, Lazovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal