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DÜNYA

Sırbistan Cumhurbaşkanı'na 'Kudüs' tuzağı! Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağını Trump açıklarken öğrendi

SIRBİSTAN'ın İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anlamayı okumadan imzalamış, haberi yok...

Trump'ın Sırbistan-Kosova arasındaki anlaşmaya ilişkin Beyaz Saray'da yaptığı açıklamanın görüntülerinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in sergilediği ifadeler odak noktası oldu.

Görüntülerde Trump iki ülke arasındaki anlaşmanın detaylarını anlatırken, Sırbistan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı bölümü anlatırken Vucic'in hareketleri olay oldu. Önce anlaşmanın sayfalarını karıştırıp o maddeyi bulan Vucic daha sonra yanına dönerek kendi elemanlarına bakıyor. Vucic daha sonra da 'ben ne yaptım' der gibi ellerin başına götürüyor. 

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan çok sayıda uzman ve gazeteci, 'Sırbistan'ın, büyükelçiliğini Temmuz ayında Kudüs'e taşıyacağı' yönündeki anlaşma maddesini, Vucic'in daha önce fark etmemiş olduğu değerlendirmesini yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, geçtiğimiz hafta boyunca Beyaz Saray'da devam eden müzakerelerin sonunda, Beyaz Saray'da düzenlenen törende 'ekonomik normalleşme' anlaşmasına imza atmıştı.

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