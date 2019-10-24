Şirazesi kaymış muhalefet...

“Dengesini yitirmek, kontrolünü kaybetmek, fiziksel ve psikolojik olarak tutarsız olmak” manalarına gelen “şirazesi kaymak” deyimi ana muhalefet partisi CHP’ye bugünlerde cuk diye oturuyor.

Şöyle bir düşünün: Ülke olarak 50 bin kişinin katili olmuş, ülkeyi ekonomik olarak haddinden fazla yıpratmış, ülke topraklarında gözü olan bir terör örgütüne karşı büyük bir harekât yapıyorsunuz.

Amacınız bu terör örgütünü bitirmek, ülkenin insan ve ekonomik kaynaklarının tüketilmesini engellemek.

Tam da bunun üzerine yabancı bir devlet başkanı ülkenin cumhurbaşkanına siyasi nezaket sınırlarının üzerinde, devlet edebiyle bağdaşmayan ve hakaret içeren ifadelerle bir mektup gönderiyor.

Aslında yapılan terbiyesizlik bir kişiye değil. Bütün ülkeye ve millete yapılmıştır.

Cumhurbaşkanına gönderilen mektup ile aslında hakaret edilmek ve aşağılanmak istenen devlet ve milletin kendisidir.

Bu gerçeği sokaktan geçen herkes bilir ve kolaylıkla anlar.

Hatta çocuklar bile bilir.

Bu durumda yapılması gereken de millet olarak devlete yapılan bu terbiyesizliğe karşı yek vücut olmaktır.

Gelin görün ki ana muhalefet partisi öyle bir şey yaptı ki Trump’ın mektubundaki nezaketsizliğe adeta rahmet okuttu.

Adeta “şirazesi kaymış” bir şekilde bütün millete ve devlete hakaret içeren mektubu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir marifetmiş gibi partisinin grup toplantısında okudu.

Amacı mektubun sahibine haddini bildirmek olsa hadi neyse ama hedefte ülkenin cumhurbaşkanı yani aslında millet vardı. Güya bu mektubu okuyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sözüm ona küçük düşürecekti ama “şirazesi o kadar kaymıştı ki” mektubun muhatabının devlet ve millet olduğunu dahi idrak edemiyordu.

Yahu bu CHP grubunda hiç mi aklı başında birisi yok.

Yapılan yanlışı idrak edecek kadar zeki birisi yok mu bu grupta.

“Yanlış yapıyoruz, mektubun muhatabı Erdoğan değil, devlet ve millettir” diyebilecek bir vicdan ve izan sahibi yok mu bu CHP’lilerin arasında?

Demek yokmuş ki Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşma ve dengesi kaymış davranış biçimi alkışlanmaya başladı.

Yahu behey insafsızlar!

O mektubun muhatabı Erdoğan değil ki!

Tehdit edilen, aşağılanmak istenen, hakaret edilen Erdoğan değil ki!

Adam Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletine hakaret ediyor tehdit ediyor.

Erdoğan düşmanlığı gözünüzü o kadar kör etmiş ki bu bariz gerçeği bile göremiyorsunuz!

El insaf!

Veyl olsun size!

Yazıklar olsun size!

Yek vücut olunması, tek yürek, tek bilek, tek ses olunması gereken bir günde bu ne nedir?

Siz ne yapmaya çalışmaktasınız!

Şirazesi kaymış muhalefetinizi alın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir tedavi olun.

Bu bir akıl tutulması emaresi gibi duruyor adeta.

Tamam, diğer sair günlerdeki Erdoğan düşmanlığınızı anlarız da böyle bir günde bu nedir yahu!

Allah bu milleti ne yaptığını bilemeyecek kadar şirazeden çıkmış bir muhalefetten kurtarsın bir an önce.

Allah muhafaza bunlar Erdoğan düşmanlığından mütevellit geçmişte olduğu gibi yarınlarda da memleketi sahipsiz bırakırlar.

Sırf Erdoğan gitsin diye memleketin işgaline bile çanak tutar bunlar.

Hafazanallah...