Sıradışı düğün! Onlar altın takı beklerken arkadaşları egzoz ve çelik jantlı tekerlek taktı

Erkek kuaförü Erkan Karakeçi, nikahları daha önce kıyılan İpek Karakeçi (24) ile evlerinin önünde yapılan düğünle evlendi. Düğünde, Karakeçi çifti bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçildi. Çiftin ailesi ve arkadaşları altın ve para takmak için sıraya girdi. Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı.