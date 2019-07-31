Sıradışı düğün! Onlar altın takı beklerken arkadaşları egzoz ve çelik jantlı tekerlek taktı
DENİZLİ Pamukkale'de otomobil tutkunu damata düğününde, arkadaşları tarafından takı yerine kurdele ile bağlanmış egzoz ve çelik jantlı tekerlek takıldı.
Erkek kuaförü Erkan Karakeçi, nikahları daha önce kıyılan İpek Karakeçi (24) ile evlerinin önünde yapılan düğünle evlendi. Düğünde, Karakeçi çifti bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçildi. Çiftin ailesi ve arkadaşları altın ve para takmak için sıraya girdi. Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı.
Kurdeleyle egzozu astı
Damadın modifiye otomobil parçaları satışı yapan arkadaşı İbrahim Karakılıç (23) da takı sırasına, elinde yaklaşık 15 kilo ağırlığındaki modifiye egzoz ile girdi. Karakılıç, Erkan Karakeçi'nin boynuna kurdeleyle egzozu astı.
Çelik jantlı tekerlek
Damat Karakeçi'nin başka bir arkadaşı ise çelik jantlı tekerlek hediye etti. Karakeçi boynuna takılan egzoz ile birlikte tekerleğin üzerine çıkarak, oynadı. Damada takı olarak egzoz takılması, davetlilerin de ilgisini çekti.
"Altın takmasını beklerken..."
Damat Karakeçi şunları söyledi: Arkadaşım daha önce bana düğünde egzoz takacağını söyleyip, şaka yapardı. Gerçekten düğünümde bunu yapacağını düşünmemiştim.