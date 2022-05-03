Sır gibi saklıyordu Hadise'den Mehmet Dinçerler bombası geldi! Evlendikten sonra ilk kez...
30 Nisan'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturan şarkıcı Hadise açıklamalarıyla olay oldu.
Hadise, geçtiğimiz ocak ayında ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. İş insanına 'Evet' diyen şarkıcı, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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Tektaşını gösteren popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü.
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Dinçerler de sevgilisinin paylaşımın altına 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı.
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Mehmet Dinçerler romantik teklif için hiçbir masraftan kaçınmadı.
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