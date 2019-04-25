Sır gibi saklanıyordu! İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Karan bebeği

Ancak sosyal medyada önceki gün gündeme bomba gibi düşen bir fotoğraf sonucu, Karan bebeğin ortaya çıktığı iddia edildi. 3 Kilo 650 gram ağırlığında dünyaya gelen Karan bebeğin basına herhangi bir fotoğrafı sızmazken, magazin gündemine oturan fotoğraf hakkında Özçivit çifti henüz bir açıklama yapmadı.