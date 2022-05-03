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Sır gibi saklanıyordu Hadise'den Mehmet Dinçerler bombası geldi! Evlendikten sonra ilk kez...

Sır gibi saklanıyordu Hadise'den Mehmet Dinçerler bombası geldi! Evlendikten sonra ilk kez...

30 Nisan'da iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturan şarkıcı Hadise açıklamalarıyla olay oldu.

Sır gibi saklanıyordu Hadise'den Mehmet Dinçerler bombası geldi! Evlendikten sonra ilk kez...

Hadise, geçtiğimiz ocak ayında ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. İş insanına 'Evet' diyen şarkıcı, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. 

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Sır gibi saklanıyordu Hadise'den Mehmet Dinçerler bombası geldi! Evlendikten sonra ilk kez...

 Tektaşını gösteren popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü.

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Sır gibi saklanıyordu Hadise'den Mehmet Dinçerler bombası geldi! Evlendikten sonra ilk kez...

Dinçerler de sevgilisinin paylaşımın altına 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı.

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Sır gibi saklanıyordu Hadise'den Mehmet Dinçerler bombası geldi! Evlendikten sonra ilk kez...

Mehmet Dinçerler romantik teklif için hiçbir masraftan kaçınmadı.

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