Siparişlere yetişemiyor! Kırıkkale'de markette bulamayınca üretime başladı
KIRIKKALE'de 44 yaşındaki Ayhan Kayalı, babasının tedavisi için gerekli ürünü markette bulamayınca üretmeye karar verdi. Kayalı kısa sürede başladığı işte şimdi siparişlere yetişemiyor.
Kırıkkale’de yaşayan 44 yaşındaki Ayhan Kayalı, 77 yaşındaki babası Şükrü Kayalı’yı üç sene önce bağırsak-mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürdü. Doktorun babasına bıldırcın eti tüketmesi tavsiyesi üzerine Kayalı, marketlerde ve çevrede bıldırcın eti bulmakta zorlandı.
Kayalı, 19 yaşındaki oğlu Batuhan’ın da desteğiyle bıldırcın üretmeye başladı. Kuluçka makinesinde ilk etapta 65 bıldırcın üreten Kayalı, şimdi gelen talepleri karşılamakta zorlanıyor.
Hobi olarak üretime başlayan Kayalı, yetiştirdiği 6 ırk bıldırcın ve yumurtalarını ülke geneline pazarlıyor.
Babasının günlük taze bıldırcın eti tüketmesi gerektiği için üretime başladığını belirten Ayhan Kayalı, yaptığı açıklamada, aldığı 65 bıldırcın kapasiteli kuluçka makinesiyle bu işe hobi olarak başladığını söyledi.