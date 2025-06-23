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Sipariş kavgası dehşete dönüştü: Kadın görevli darbedildi

Ataşehir'de bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Birinci, bina kurallarını uyguladığı gerekçesiyle, ofis kullanıcısı Ali Utku tarafından darbedildi. Siparişin geri gitmesine öfkelenerek saldırıya geçen şüpheli, kadını saçlarından sürükleyip yumrukladı; olay sonrası gözaltına alınan zanlının eski eşine şiddet dahil toplam 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde hafta sonu yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. 13 yıldır aynı iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki Fatma Birinci, bir ofis kullanıcısının siparişi nedeniyle şiddete maruz kaldı. İddiaya göre, bina yönetimi tarafından alınan güvenlik kararı gereği siparişlerin ofislere çıkarılması yasaktı. Ancak 6. katta yaşayan Ali Utku bu kuralı kabul etmeyerek aşağı indi ve tartıştığı Fatma Birinci’yi darbetmeye başladı.

"YEMEK NEDEN GERİ GİTTİ" DİYEREK SALDIRDI

Saldırganın siparişinin geri gitmesi üzerine öfkelenerek aşağı indiğini anlatan Fatma Birinci, "Kendisine durumu sakince izah etmeme rağmen tehditler savurdu. 'Çocuklarını gözlerinin önünde lime lime yapacağım' dedi, ardından da üzerime saldırdı" ifadelerini kullandı. Kadın güvenlik görevlisi, saçlarından çekilerek yumruklandı, bina dışına kadar sürüklendi.

"YÜZÜMÜ KORUDUM, SAÇLARIMI YOLDU"

Fatma Birinci, yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: "Turnikeler yüzünden kaçamadım. Sürekli yüzümü korumaya çalıştım, saçlarımı kopardı. Dışarı çıktığımda çığlık attım, merdivenlere kadar peşimden geldi. Saçlarımdan sürükledi. Vatandaşlar müdahale etti, ardından polis geldi."

SALDIRGANIN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Olay sonrası darp raporu alan Fatma Birinci şikâyetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Ali Utku, adliyeye sevk edildi. Zanlının daha önce eski eşine de şiddet uyguladığı ve hakkında toplam 16 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Fatma Birinci, “Davranışları çok garipti, çevresindekiler sürekli dolandırıldıklarını söylüyordu” dedi.

Kaynak: Ekol TV

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