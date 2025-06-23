BIST 9.141
DOLAR 39,67
EURO 45,95
ALTIN 4.313,09
HABER /  GÜNCEL

Sipariş kavgası dehşete dönüştü: Kadın görevli darbedildi

Ataşehir'de bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Birinci, bina kurallarını uyguladığı gerekçesiyle, ofis kullanıcısı Ali Utku tarafından darbedildi. Siparişin geri gitmesine öfkelenerek saldırıya geçen şüpheli, kadını saçlarından sürükleyip yumrukladı; olay sonrası gözaltına alınan zanlının eski eşine şiddet dahil toplam 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Ataşehir Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde hafta sonu yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. 13 yıldır aynı iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki Fatma Birinci, bir ofis kullanıcısının siparişi nedeniyle şiddete maruz kaldı. İddiaya göre, bina yönetimi tarafından alınan güvenlik kararı gereği siparişlerin ofislere çıkarılması yasaktı. Ancak 6. katta yaşayan Ali Utku bu kuralı kabul etmeyerek aşağı indi ve tartıştığı Fatma Birinci’yi darbetmeye başladı.

"YEMEK NEDEN GERİ GİTTİ" DİYEREK SALDIRDI

Saldırganın siparişinin geri gitmesi üzerine öfkelenerek aşağı indiğini anlatan Fatma Birinci, "Kendisine durumu sakince izah etmeme rağmen tehditler savurdu. 'Çocuklarını gözlerinin önünde lime lime yapacağım' dedi, ardından da üzerime saldırdı" ifadelerini kullandı. Kadın güvenlik görevlisi, saçlarından çekilerek yumruklandı, bina dışına kadar sürüklendi.

"YÜZÜMÜ KORUDUM, SAÇLARIMI YOLDU"

Fatma Birinci, yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: "Turnikeler yüzünden kaçamadım. Sürekli yüzümü korumaya çalıştım, saçlarımı kopardı. Dışarı çıktığımda çığlık attım, merdivenlere kadar peşimden geldi. Saçlarımdan sürükledi. Vatandaşlar müdahale etti, ardından polis geldi."

SALDIRGANIN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Olay sonrası darp raporu alan Fatma Birinci şikâyetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Ali Utku, adliyeye sevk edildi. Zanlının daha önce eski eşine de şiddet uyguladığı ve hakkında toplam 16 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Fatma Birinci, “Davranışları çok garipti, çevresindekiler sürekli dolandırıldıklarını söylüyordu” dedi.

Kaynak: Ekol TV

ÖNCEKİ HABERLER
MKYK sonrası açıklama: Vahim sonuçlar doğuracak...
MKYK sonrası açıklama: Vahim sonuçlar doğuracak...
THY'ye 'Avrupa'nın en iyi uçak içi internet' ödülü
THY'ye 'Avrupa'nın en iyi uçak içi internet' ödülü
Netanyahu'ya kötü haber: İran'a saldıran İsrail'e mühimmat satışını durdurdular!
Netanyahu'ya kötü haber: İran'a saldıran İsrail'e mühimmat satışını durdurdular!
Trump: Petrol fiyatlarını düşük tutun, düşmanı güçlendiriyorsunuz
Trump: Petrol fiyatlarını düşük tutun, düşmanı güçlendiriyorsunuz
Bakan Işıkhan’dan Memur-Sen’in 30. yılında birlik ve vefa mesajı
Bakan Işıkhan’dan Memur-Sen’in 30. yılında birlik ve vefa mesajı
Emine Erdoğan’dan üniversitelerde sıfır atık çağrısı
Emine Erdoğan’dan üniversitelerde sıfır atık çağrısı
Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı 5 kişi öldü! Müze müdürü ve öğretim üyeleri var
Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı 5 kişi öldü! Müze müdürü ve öğretim üyeleri var
Muslera yeni takımını açıkladı
Muslera yeni takımını açıkladı
Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı kapanıyor mu? RTÜK 72 saat süre verdi
Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı kapanıyor mu? RTÜK 72 saat süre verdi
En çok kene olan iller! 5 il hastalık taşıyan kene popülasyonunda ilk sırada
En çok kene olan iller! 5 il hastalık taşıyan kene popülasyonunda ilk sırada
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye yatırıldı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye yatırıldı
600 bin işçi bekliyordu Erdoğan tarih verdi: Görüşmeler başlayacak
600 bin işçi bekliyordu Erdoğan tarih verdi: Görüşmeler başlayacak