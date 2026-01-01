Sinyal kesildi! Yurt dışından alınan telefonlara şimdi ne olacak?
Yurt dışından alınan telefonları kaydettirmeden kullanmak için bir takvim yılı dün doldu. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yurt dışından alınan telefonlar eğer kapanmışsa yeniden kullanılabilecek. BTK bir açıklama yaptı. Öte yandan 2026 yılından itibaren IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira olarak uygulanacak.
Türkiye'deki fiyatlardan telefon almak istemeyenler yurt dışından aldıkları cihazları bir takvim yılı içinde (1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arası bir takvim yılını ifade ediyor.) 4 ay boyunca kullanabiliyor. Eğer telefonda çift SIM kart yuvası ya da bir SIM kart yuvası ve e-SIM varsa bu süre 8 aya çıkıyor. 4 ay fiziki SIM kart kullanılıyor, diğer 4 ay ise e-SIM ya da diğer fiziki SIM kart yuvası kullanılarak iletişim sağlanabiliyor.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre 1 Ocak 2026 tarihinin gelmesiyle birlikte yeni takvim yılından dolayı tek SIM kartlı olan cihazlar 120 gün daha hizmet verecek. e-SIM olan cihazlar ilk 120 günden sonra bir kez daha 120 gün kullanım imkanı sağlayacak. Bu nedenle yurt dışından IMEI kaydı yapılmadan kullanılan telefonlarda kritik 240 günlük süreç bugünden itibaren başladı.
4 AYLIK SÜRE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yurt dışından alınan telefon Türkiye'deki GSM şirketlerine ait SIM kartlar takılıp kullanılmaya başlandığında 4 aylık süreç başlıyor.
Telefonu 1 Mayıs'ta aldığınız varsayılırsa ilk 4 aylık süreç 31 Ağustos 2025 tarihinde bitiyor. e-SIM ya da diğer SIM kart yuvasına geçiş yaptığınız da 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ikinci 4 ayı bitirmiş oluyorsunuz. Fakat bu noktadan sonra bir takvim yılı dolmuş olacağı için 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında arasında diğer yılın bir takvim yılı süresini dolduracağınızdan dolayı telefonu yine kullanabiliyorsunuz ve bu sayede 16 ay boyunca aralıksız olarak telefondan yararlanıyorsunuz.