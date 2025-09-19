Sinsi planı açık açık söylediler! 'Türk ordusunun adadaki sonunu getirir'
İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’ne hava savunma sistemi teslimatı gerçekleştirdi.
Yerel halk, kısmen gizlenmiş kamyonlardan oluşan konvoyun görüntülerini sosyal medyada paylaştı; kamyonlar Barak MX hava savunma sisteminin mobil versiyonu olarak değerlendiriliyor.
Gelişmenin ardından İsrail'den bir yetkili, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni doğrudan hedef alan, skandal niteliğinde bir açıklamada bulundu.
İsrail’in Katar’a yönelik saldırısının ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Eurasian Times’ın yayımladığı analize göre Türkiye de Tel Aviv’in hedef tahtasında.
9 AY SONRA DİKKAT ÇEKEN TESLİMAT
Analizde Ankara’nın bu ihtimale karşı askeri teyakkuzunu artırırken, İsrail cephesinden dikkat çekici bir hamle geldiği ifade edildi.
Tel Aviv yönetiminin, geçen hafta Barak MX hava savunma sistemlerini Güney Kıbrıs’a sevk ettiğine dikkat çekilirken bu sevkiyat Aralık 2024’teki ilk teslimatın ardından adaya gönderilen ikinci parti olduğu söylenildi.
460 KM’LİK 'GÖZETLEME ŞEMSİYESİ'
2018’de tanıtılan Barak MX sistemi, kısa, orta, uzun ve 150 km menzile kadar erişebilen dört füze varyantıyla çok katmanlı savunma sağlıyor.
AESA radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi izleyebiliyor. Eurasian Times’ın analizinde 460 km’lik gözetleme menziliyle Türkiye hava sahasını da kapsayan bir “gözetleme şemsiyesi” oluşturduğu belirtildi.