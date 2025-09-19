Sinsi planı açık açık söylediler! 'Türk ordusunun adadaki sonunu getirir'

9 AY SONRA DİKKAT ÇEKEN TESLİMAT

Analizde Ankara’nın bu ihtimale karşı askeri teyakkuzunu artırırken, İsrail cephesinden dikkat çekici bir hamle geldiği ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin, geçen hafta Barak MX hava savunma sistemlerini Güney Kıbrıs’a sevk ettiğine dikkat çekilirken bu sevkiyat Aralık 2024’teki ilk teslimatın ardından adaya gönderilen ikinci parti olduğu söylenildi.

460 KM’LİK 'GÖZETLEME ŞEMSİYESİ'

2018’de tanıtılan Barak MX sistemi, kısa, orta, uzun ve 150 km menzile kadar erişebilen dört füze varyantıyla çok katmanlı savunma sağlıyor.

AESA radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi izleyebiliyor. Eurasian Times’ın analizinde 460 km’lik gözetleme menziliyle Türkiye hava sahasını da kapsayan bir “gözetleme şemsiyesi” oluşturduğu belirtildi.