Sinop´ta yaşanan sel felaketi! İşte Babaçay köyünün son hali

Korku dolu saatleri evin çatısında geçirdiğini belirten 82 yaşındaki Haşim Aydın, sel sularının ortasında kaldığını belirterek, “Evin üzerinde mahsur kaldık. Sel evin iki tarafından gelince biz dışarı çıkamadık. Yani evin üzerinde kaldık. Ne aşağıdan, ne önden, ne bir yerden. 3 kişi kaldık. Helikopter gelene kadar 5-6 saat bekledik üstünde” dedi.