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Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı çarpıştı bilanço ağır

SİNOP'ta otoyolda ilerleyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti 6 kişide yaralandı.

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Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada otomobiller hurda yığınına dönerken kelimenin tam anlamıyla can pazarı yaşandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sinop- Boyabat yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobille 34 CF 756 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sinop'taki hastanelere kaldırıldı. 

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