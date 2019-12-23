Sinisa Mihajlovic'den oyuncusu Medel'e saha içinde sert tepki

İtalya Serie A takımlarından Bologna'nın Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, rakip takımın futbolcusuyla tartışma yaşayan Şilili futbolcusu Gary Medel'e gösterdiği tepki ile gündem oldu.

İtalya Serie A'da Bologna ile Lecce arasında oynanan maçta, bir pozisyonda rakip takım oyuncusu ile tartışan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Kanser tedavisi gören Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, rakip takım oyuncusuyla tartışan futbolcusu Medel'i saha içine kadar girerek sertçe çekerek uyardı. Mihajlovic'in bu hareketine Medel de tepki gösterince ikilinin arasında gergin anlar yaşandı.

Yaşanan tartışmayı takımdaki Bolognalı futbolcular ve yedek kulübesinden gelenler ayırdı ve Sırp hocayı olay yerinden uzaklaştırdı.