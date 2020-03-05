Sınırda Yunanistan zulmü mültecileri soyup dövüp gönderdiler
Mültecileri darbederek kıyafetlerini alan ve Türkiye'ye geri yollayan Yunan güçleri, ayrıca bir mültecinin de kolu kırdı. Türkiye'nin yeni göç dalgasına karşı önlem amacıyla sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci, Avrupa'ya doğru yola çıktı.
Sınıra dayanan mültecilere sert bir şekilde karşılık veren Yunan güçleri, onları kabul etmemek için inanılmaz yönlemlere başvuruyor.2 göçmeni silahla vurarak öldüren Yunan güçleri, dünyanın gözü önünde zulmüne devam ediyor.
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Mültecinin kolu kırıldı
Onlarca mülteciyi bir alanda toplayan Yunan güçleri, yarı çıplak soyup dayak attı. Eşyaları da alınan mülteciler, Türkiye'ye geri yollandı.Yaşanan arbedede bir mültecinin de kolu kırıldı.
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