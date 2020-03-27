Sınırda bekleyen göçmenlerden haber var Avrupa hayali suya mı düşüyor?
Avrupa hayali kuran göçmenler Yunanistan sınırındaki bekleyişlerini koronavirüs tehlikesi yüzünden sonlandırmak zorunda kaldı.
Suriye'de rejim güçlerinin askerlerimizi şehit etmesinin ardından alınan kararla göçmenlerin Avrupa'ya geçişinin serbest olacağı duyurulmuştu. Bu açıklamayı duyan göçmenler de Pazar Kule Sınır Kapısı'na hareket etmişti. Türkiye'de dünyayı vuran Corona virüs krizinin görülmesiyle beraber, göçmenlerin sınırda beklemesi de büyük risk teşkil etti. Bu sebeple göçmenler misafirhanelere götürüldü.
Pazarkule'nin kapatılması üzerine 140 binin üzerinde göçmen, Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçerken, binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı tampon bölge ve çevresinde bekleyişleri 1 ay sürdü.
Kurdukları çadırlarda kalan ve tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan göçmenler, kapıların açılacağı umuduyla bekleyişlerini sürdürdü. Pazarkule çevresindeki göçmenlere, Yunan güven güçleri zaman zaman geçişlerini engellemek için gerçek mermi, gaz bombası, plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti.
Bu zamana kadar yapılan saldırılar sırasında 3 göçmen vurularak, öldürüldü, 236 göçmen yaralandı, yüzlercesi de atılan gazlardan etkilendi.