Sinir krizi geçirdiler! 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
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KAYSERİ'den son gelen haber korkunç! 3 yaşındaki bir çocuk, tabancayla oynadığı sırada kazara babasını vurarak ölümüne neden oldu. 4 çocuk babasının ölüm haberi yakınlarını gözyaşlarına boğdu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, tabanca ile babasını vurarak öldürdü.
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İddiaya göre K.A.Ç.'nin (3) elinde bulunan tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun babası G.Ç.'ye (25) isabet etti.
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Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen G.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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