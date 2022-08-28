Sinir krizi geçirdiler! 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen G.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.