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Sınır karakoluna saldırı! MSB açıkladı: 4 asker ve 1 sivil yaralandı

Sınır karakoluna saldırı! MSB açıkladı: 4 asker ve 1 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/havan saldırısında 4 askerin ve 1 sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı.

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Gaziantep'in Karkamış ilçesine son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü. Havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet ederken, karakoldaki 4 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken, bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi. Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

Saldırıya misliyle karşılık verildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından yapılan "cezalandırma atışları" sonucu ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

Atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam ediyor.

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