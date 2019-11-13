Sınır dışı edilen DEAŞ'lının son durumu! Ne yiyor ne içiyor 3 gündür kapıda bekliyor
TÜRKİYE'nin Suriye'de yakaladığı Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği, ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam'ın (39), iki ülke arasındaki tampon bölgede 3 gündür bekliyor.
DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış pınarı Harekatı'nda yakalanmıştı.
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İstanbul Göç İdaresi'nde tutuluyordu. Pazartesi sınır dışı edilmesi için Edirne'ye getirildi.
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Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan DEAŞ'lı teröristin Yunanistan'a gitmek istediğini bildirmesi üzerine, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi.
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Ancak Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis Bassam, iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.
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