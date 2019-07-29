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Sınıf öğretmeni Fatma Kabukçuoğlu yaşamına son verdi

Demirören Haber Ajansı
Sınıf öğretmeni Fatma Kabukçuoğlu yaşamına son verdi

VAN 'ın Aşkale ilçesinde sınıf öğretmeni Fatma Kabukçuoğlu yaz tatili için geldiği ailesinin bulunduğu Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.

Yaklaşık 1 yıldır Van'ın Aşkale ilçesindeki Güleçler İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatma Kabukçuoğlu (24), yaz tatilini geçirmek için ailesinin bulunduğu Nevşehir'in Kozaklı ilçesine geldi. 

Fatma Kabukçuoğlu, bu sabah evden çıkıp, yakındaki tepelik alana giderek, iple kendini ağaca astı. Kabukçuoğlu'nu görenler, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

Gelen sağlık ekibi tarafından ağaçtan indirilen Kabukçuoğlu'nun yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi.Kabukçuoğlu'nun cesedi, yapılan incelemeden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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