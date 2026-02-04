Sinema dünyasının zor günü! Battal Gazi'nin Zıp zıp'ı Necdet Kökeş'e veda...

Yeşilçam’ın sessiz ama iz bırakan yüzlerinden biri olan Kökeş, Cüneyt Arkın’la birlikte rol aldığı Battal Gazi filmleri başta olmak üzere birçok yapımda izleyiciyle buluşmuştu. Sanat hayatı boyunca sayısız projede yer alan Kökeş’in vefat haberi, sinema dünyasında derin bir üzüntü yarattı.