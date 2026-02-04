Sinema dünyasının zor günü! Battal Gazi'nin Zıp zıp'ı Necdet Kökeş'e veda...
Türk sinemasının emektar isimlerinden, Battal Gazi serisinde canlandırdığı “Zıpzıp” karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş, 82 yaşında hayata veda etti. Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınarak entübe edilen usta oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yeşilçam’ın sessiz ama iz bırakan yüzlerinden biri olan Kökeş, Cüneyt Arkın’la birlikte rol aldığı Battal Gazi filmleri başta olmak üzere birçok yapımda izleyiciyle buluşmuştu. Sanat hayatı boyunca sayısız projede yer alan Kökeş’in vefat haberi, sinema dünyasında derin bir üzüntü yarattı.
Hayatını kaybetmeden kısa süre önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıkan Necdet Kökeş, bu karelerle sevenlerini bir kez daha hüzne boğdu. Sağlık sorunlarıyla uzun süredir mücadele ettiği bilinen usta oyuncunun durumu, geçirdiği kalp krizi ve ardından yaşanan komplikasyonlarla ağırlaşmıştı.
Necdet Kökeş için bugün Taksim’deki Atlas Sineması’nda bir anma töreni düzenlendi.
Törende, sanat camiasından birçok isim hazır bulunurken, Kökeş’in sinemaya bıraktığı izler ve anılar duygusal anlara sahne oldu.