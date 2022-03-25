Sinem Umaş 'Ata'nın tabutu ayağımıza' düştü açıklamasıyla tepki aldı

"Yine bana sallıyor, ben elimin tersini geçirmemek için sabır çekiyorum" : Bir sosyal medya hesabında yapılan paylaşımın altına yorumlar yapan gelin adayı Sinem Umaş, fotoğrafa dair "Yine bana sallıyor, ben elimin tersini geçirmemek için sabır çekiyorum" diyerek Semra kaynanayı hedef aldı.