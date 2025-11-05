Sinem Kobal'dan olay paylaşım! Tarzını değiştirdi

Güzel oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasında çiftin boşanacağına dair bazı söylentiler olsa da, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bu dedikoduları yalanlayarak birlikteliklerini güçlü bir şekilde sürdürdüklerini herkese göstermişti.