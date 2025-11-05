Sinem Kobal'dan olay paylaşım! Tarzını değiştirdi
Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı son siyah beyaz pozlarına, takipçilerinden kısa sürede büyük bir beğeni ve yorum yağdı.
Güzel oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasında çiftin boşanacağına dair bazı söylentiler olsa da, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu bu dedikoduları yalanlayarak birlikteliklerini güçlü bir şekilde sürdürdüklerini herkese göstermişti.
2020 yılında Lalin, 2022’de ise Leyla adını verdikleri kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Kobal, aile hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor.
‘Dadı’ ve ‘Selena’ gibi unutulmaz projelerdeki performansıyla geniş kitlelere adını duyuran Sinem Kobal, özellikle sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı içeriklerle beğeni topluyor. 6 milyon takipçisi bulunan oyuncu, son olarak Instagram hesabında siyah beyaz fotoğraflarını paylaştı.
Sinem Kobal’ın Instagram pozları, hızla artan yorum ve beğenilerle büyük ilgi gördü. Hem güzelliği hem de zarif paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sosyal medyada etkisini sürdürüyor.