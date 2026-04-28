Sinem Kobal'dan bomba itiraf! Kenan İmirzalıoğlu hakkında konuştu
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve iki kızlarıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Kobal, annelik sürecinin kendisini değiştirdiğini söyledi.
Sinem Kobal, anneliği hem çok özel hem de zorlayıcı bir yolculuk olarak tanımladı. Ünlü oyuncu, “Annelik tahmin edilemez bir duygu. Bildiğini sandığın her şeyi unutturuyor. Seni büyütüyor, kendinde yeni şeyler keşfettiriyor” sözleriyle duygularını anlattı. Kobal, Kenan İmirzalıoğlu’nun baba olduktan sonra değiştiğini de dile getirdi.
Oyuncu, kızlarının Kenan İmirzalıoğlu üzerinde büyük etkisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Kızların onun bazı köşelerini çok güzel yumuşattığını düşünüyorum. Evin feministi benken, o şu an benden daha feminist.”
Sinem Kobal, çocuk bakımının yalnızca annenin sorumluluğu gibi görülmesine karşı çıktı. Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum sürecinden itibaren yanında olduğunu söyleyen Kobal, ebeveynlikte eşitliğin önemine dikkat çekti.