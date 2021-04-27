Sinem Kobal sahilden paylaştı sezonu erken açan oyuncu herkesi mest etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, tatil sezonunu erkenden açtı. Sahilden paylaştığı pozlarına beğeni yağdı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeniden ekranlara döneceği konuşulurken araya bir tatil girdi. İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ve kızları Lalin ile beraber yaz sezonunu erken açtı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle de İstanbul'dan uzaklaşan ünlü çift soluğu Marmaris'te aldı.
Koronavirüs vakalarının da artması nedeniyle sakin ve sessiz bir ortam için ailesiyle birlikte Marmaris Selimiye'ye giden ünlü oyuncu, sahilde çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Art arda üç kare yayınlayan Kobal'a takipçilerinden kısa sürede yüzlerce yorum geldi.
Altı ay önce kızını kucağına alan Kobal'a hayranları yine, kısa sürede verdiği doğum kiloları hakkında yorum yaptı.