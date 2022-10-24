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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu ikna etti! Taşınıyorlar…

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu ikna etti! Taşınıyorlar…

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci kızlarını kucaklarına aldılar. Mutlu evlilikleriyle gündeme gelen çift bir karar verdi. Sinem Kobal’ın eşini ikna ettiği ve taşınacakları duyuldu.

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu ikna etti! Taşınıyorlar…

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında evlenmişlerdi.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu ikna etti! Taşınıyorlar…

Çiftin ilk kızları Lalin 2020 yılında doğmuştu. Geçtiğimiz günlerde de ikinci kızları Leyla’yı kucaklarına aldılar.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu ikna etti! Taşınıyorlar…

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuştu.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu ikna etti! Taşınıyorlar…

34 yaşındaki Sinem Kobal, şimdilerde kızlarıyla ilgileniyor.

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