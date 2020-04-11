Sinem Kobal karantina günlerini bakın nasıl geçiriyor kendisi anlattı
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, koronavirüs sebebiyle evde karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlattı.
Koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmanın ardından tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Birçok isim de koronavirüs tedbirleri kapsamında zaruri olmadıkça dışarı çıkmıyor. Sinem Kobal da bu isimlerden biri oldu.
Kenan İmirzalıoğlu ile beraber mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, Günaydın'dan Pelin Kaya'ya koronavirüs günlerinde neler yaptığını anlattı. Kobal, karantina günlerinde içe döndüğünü şu sözlerle dile getirdi:
"İçe dönük bir süreç geçiriyorum. Sakinlediğimi ve yavaşladığımı hissediyorum. Daha çok okuyorum, müzik dinliyorum, herkes için dua ediyorum.''
''Tüm telaşlarımın bu süreçte değiştiğini görüyorum. Şu an en önemli dileğim; sağlık. Bu süreç, birlik duygumu daha da güçlendirdi."