Sinem Kobal karantina günlerini bakın nasıl geçiriyor kendisi anlattı

Koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmanın ardından tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs hızla yayılmaya devam ederken çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Birçok isim de koronavirüs tedbirleri kapsamında zaruri olmadıkça dışarı çıkmıyor. Sinem Kobal da bu isimlerden biri oldu.