Sinem Kobal karantina günlerinde paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı!
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik yaşayan Sinem Kobal, Instagram hesabından paylaştığı ev pozlarına beğeni yağdı. Sevenleri Kobal'ın makyajlı giyinmiş ev haline beğeni yağdırdı.
Korona salgınına önlem olarak evde kal çağrılarına uyan oyuncu çift, Kenan İmrizalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, günlerdir bu çağrılara uyarak evde vakit geçiriyorlar. Güzel oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından paylaştığı ev hallerine takipçilerinden beğeni yağdı.
Sosyal medya hesabı Instagram'da 5,5 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun evde çekilmiş pozlarına takipçileri, 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin' yorumlarında bulundu.
Eşi Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmrizalıoğlu, şimdilerde ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster sunuculuğunu ve Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Sözen ile başrolü paylaştığı ALEF dizisinde rol aldı.
Sinem Kobal Kimdir?
Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Televizyon ve sinema oyuncusu olan Sinem Kobal, Rize Hemşinli bir ailenin kızıdır.