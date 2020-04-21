Sinem Kobal karantina günlerinde paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı!

Eşi Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmrizalıoğlu, şimdilerde ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster sunuculuğunu ve Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Sözen ile başrolü paylaştığı ALEF dizisinde rol aldı.