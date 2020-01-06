Sinem Kobal 2020 senesinin ilk paylaşımını yaptı! Sosyal medya fena sallandı
Ekranlarda bir süredir oyunculuk kariyerine ara veren güzel oyuncu Sinem Kobal yeni yılın ilk paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Kobal'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Güzel oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından sık sık olmasa da paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. 2020'nin ilk paylaşımını yapan Kobal'ın siyah beyaz pozu oldukça dikkat çekti.
Ekranlardaki oyunculuk kariyerine ara veren güzel oyuncu Sinem Kobal'ın siyah beyaz resminin paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı. Esra Erol'un da beğenisini emoji ile gösterdiği fotoğrafa Belçim Bilgin de kalp bıraktı.
Birçok hayranının iltifatlarda bulunduğu Sinem Kobal, güzelliği ile övgüler aldı.
- Su görse utanır.
- Gölgeni dünyaya değişmem.
- Kadın deyince aklıma Sinem Kobal geliyor.
- Allah'ım Ne kadar hoş bir güzellik.
- Tablo gibisiniz duru ve güzel.
"Melek yüzlü, düş perisi" yakıştırmaları yapılan oyuncuya bazı hayranları ise "Kalplerimizin Selenası'sın" diye yorum yaptı. Kobal'ın fotoğrafı 100 binin üzerinde beğeni aldı.