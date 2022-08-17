Sinem Çiçek'in annesinden yürek yakan iddialar! Tecavüz var ambulans 45 dakika geç gelmiş
İZMİR'de ormanlık alanda baygın bulunan ve hastanede can veren Aslıhan Sinem Çiçek’in annesinden yürek yakan sözler. Kızının vücudunda yüksek dozda uyuşturucu bulunduğunu belirten anne Remziye Çiçek, "Kızım yaralı halde 45 dakika ambulans beklemiş. Polis 10 dakikada bir aramış ama ambulans 45 dakika geç gelmiş" iddiasında bulundu.
İzmir'de ağır yaralı olarak otoyolun kenarındaki ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in acılı annesinden şok iddialar. Kızının uyuşturucu kullanmamasına rağmen kanında yüksek dozda uyuşturucu çıktığını iddia eden anne Remziye Çiçek, kızının bulunduktan sonra 45 dakika ambulans gelmesini beklediğini de öne sürdü.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü iş görüşmesi yapmak için Bornova'ya gitti. İş görüşmesi sonrasında kız arkadaşlarının yanına uğrayan Çiçek, arkadaşlarının yanında bir süre durduktan sonra 16.00 sıralarında kendisini almaya gelen hafif ticari araca binerek arkadaşlarının yanından uzaklaştı.
Kızına ulaşamayınca karakola gitti
Akşam olunca aramasına rağmen kızına ulaşamayan anne Remziye Çiçek, eşi ile birlikte karakola gitti. Akşam saatlerinde Aslıhan Sinem Çiçek, Karşıyaka ilçesinde bulunan Örnekköy'de otoyolun kenarında ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu.
Sinem Çiçek polislere 3 kişinin ismini verdi!
Genç kızın yanında eli ve yüzünde kan olan Burak Kaya adlı bir kişi bulundu. Kaya'nın yanında üzeri kanlı bir bıçak ile üzerinde Çiçek'in cep telefonu ele geçirildi. Çiçek, polislere Burak Kaya'nın dışında 2 kişinin daha ismini verdi. Karakola giden Remziye Çiçek ve eşini polis, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdi.