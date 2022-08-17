Sinem Çiçek'in annesinden yürek yakan iddialar! Tecavüz var ambulans 45 dakika geç gelmiş

Sinem Çiçek polislere 3 kişinin ismini verdi!

Genç kızın yanında eli ve yüzünde kan olan Burak Kaya adlı bir kişi bulundu. Kaya'nın yanında üzeri kanlı bir bıçak ile üzerinde Çiçek'in cep telefonu ele geçirildi. Çiçek, polislere Burak Kaya'nın dışında 2 kişinin daha ismini verdi. Karakola giden Remziye Çiçek ve eşini polis, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdi.