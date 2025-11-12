BIST 10.695
DOLAR 42,24
EURO 48,98
ALTIN 5.608,76
HABER /  GÜNCEL

Sındırgı'da 3-4 güne büyük deprem olabilir! Ölü faylar canlandı deprem uzmanı...

Sındırgı'da 3-4 güne büyük deprem olabilir! Ölü faylar canlandı deprem uzmanı...

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınası sürerken uzmanlar, Sındırgı Fayı'nın da deprem üretmeye başladığını açıkladı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede sıra dışı bir durum yaşandığını belirterek ölü fayların hareketlendiğini söyledi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir. Gelen 3 ile 4 gün içinde tetikte olmanızı öneririm." dedi.

Abone ol

BALIKESİR Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından ilçede artçı depremler de sürüyor. Artçılar nedeniyle ilçe sakinlerinde tedirginlik sürerken 2 ünlü deprem uzmanından korkuları körükleyen açıklamalar geldi. 

3-4 GÜNE BÜYÜK DEPREM OLABİLİR
Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sındırgı’daki deprem aktivitesini özetledi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şunları söyledi:

“Eğer daha büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir” diyerek vatandaşlara “Gelen 3 ile 4 gün içinde önlem olarak tetikte olun”


17 TANESİ 4'TEN BÜYÜKTÜ
-“11 Kasım 2025 gününe kadar Sındırgı’da 17 tane dörtten büyük, en büyüğü 5,4 olan küçük artçı depremler oldu.

-Bu depremlerin dört tanesi son üç günde gerçekleşti. Bugün sustu.  Eğer daha büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir.
-Gelen 3 ile 4 gün içinde önlem olarak tetikte olmanızı öneririm.”

- “Sındırgı‘da yaşayanlar için zor bir süreç. Sabırlar ile dirençli olmanızı dilerim.” 

SINDIRGI'DA ÖLÜ FAYLAR CANLANDI
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede sıra dışı bir durum yaşandığını belirtti. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı Fayı'nın güneyinde ölü faylar sınıfında yer alan fayların deprem üretmeye başladığını gösterdiğini dile getirdi ve şunları söyledi:

-"Bölgedeki deprem aktivitesi 18 bini aşmış durumda. Normalde Türkiye genelinde 10 ayda olması gereken aktivite Sındırgı'da 3 ayda oldu.

-"En batıda Gelenbe Fayı var. Burada depremler de sınırlanmış durumda; bariyer görevi görüyor. Bu fay, depremi üzerine alıp kuzeye ve güneye de yansıtabilir. Deprem aktivitesi bu bölgede ilerleyip sürebilir.

-Sık aralıklarla bölgede deprem oluyor. Sındırgı Fayı'nın kuzeyindeki depremler, bu fayla alakalı. Son dönemde Sındırgı Fayı da deprem üretmeye başladı. Eskiden çok az bir aktivitesi vardı.

-Birden fazla fay aktiviteye katıldığı için deprem fırtınası birkaç ay sürebilir."
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kastamonu'da kayıp Huriye ve Osman'a ne oldu? Biri çıplaktı yasak aşk ve kahreden detay
Foto Galeri Kastamonu'da kayıp Huriye ve Osman'a ne oldu? Biri çıplaktı yasak aşk ve kahreden detay Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu radyosunun kapatılmasını istedi
İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu radyosunun kapatılmasını istedi
Oscar hastaneye kaldırıldı! Futbol hayatı bitebilir
Oscar hastaneye kaldırıldı! Futbol hayatı bitebilir
Özel'den 20 şehit için başsağlığı: Yüreğimizi yaktı
Özel'den 20 şehit için başsağlığı: Yüreğimizi yaktı
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki ihlallerini sürdürüyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta! Yarın 8 maç oynanacak, Türkiye maçı ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta! Yarın 8 maç oynanacak, Türkiye maçı ne zaman?
TÜİK: İhracat birim değer endeksi yüzde 6 arttı
TÜİK: İhracat birim değer endeksi yüzde 6 arttı
Nİjerya Milli Takımı'nda büyük kriz yaşanıyor! Bakanlık en sonunda devreye girdi
Nİjerya Milli Takımı'nda büyük kriz yaşanıyor! Bakanlık en sonunda devreye girdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve maçlara çıkamayan Cenk Tosun'a sürpriz talip!
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve maçlara çıkamayan Cenk Tosun'a sürpriz talip!
C-130 kargo uçağı neden düştü? Uzman isim açıkladı: "Yükleme hatası varsa..."
C-130 kargo uçağı neden düştü? Uzman isim açıkladı: "Yükleme hatası varsa..."
Kültür AŞ'nin 2 ihalede kamuyu 278 milyon lira zarara uğrattığı iddiası
Kültür AŞ'nin 2 ihalede kamuyu 278 milyon lira zarara uğrattığı iddiası
İmamoğlu iddianamesinde Türkiye'nin en büyük iş adamları da var! Kimi şüpheli kimi mağdur
İmamoğlu iddianamesinde Türkiye'nin en büyük iş adamları da var! Kimi şüpheli kimi mağdur
Gürcistan'da düşen kargo uçağındaki 20 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu
Gürcistan'da düşen kargo uçağındaki 20 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu