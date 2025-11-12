Sındırgı'da 3-4 güne büyük deprem olabilir! Ölü faylar canlandı deprem uzmanı...

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınası sürerken uzmanlar, Sındırgı Fayı'nın da deprem üretmeye başladığını açıkladı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede sıra dışı bir durum yaşandığını belirterek ölü fayların hareketlendiğini söyledi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir. Gelen 3 ile 4 gün içinde tetikte olmanızı öneririm." dedi.

BALIKESİR Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından ilçede artçı depremler de sürüyor. Artçılar nedeniyle ilçe sakinlerinde tedirginlik sürerken 2 ünlü deprem uzmanından korkuları körükleyen açıklamalar geldi.

3-4 GÜNE BÜYÜK DEPREM OLABİLİR

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sındırgı’daki deprem aktivitesini özetledi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şunları söyledi:

“Eğer daha büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir” diyerek vatandaşlara “Gelen 3 ile 4 gün içinde önlem olarak tetikte olun”



17 TANESİ 4'TEN BÜYÜKTÜ

-“11 Kasım 2025 gününe kadar Sındırgı’da 17 tane dörtten büyük, en büyüğü 5,4 olan küçük artçı depremler oldu.

-Bu depremlerin dört tanesi son üç günde gerçekleşti. Bugün sustu. Eğer daha büyük deprem olacaksa suskun geçebilecek birkaç gün sonunda olması beklenir.

-Gelen 3 ile 4 gün içinde önlem olarak tetikte olmanızı öneririm.”

- “Sındırgı‘da yaşayanlar için zor bir süreç. Sabırlar ile dirençli olmanızı dilerim.”

SINDIRGI'DA ÖLÜ FAYLAR CANLANDI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede sıra dışı bir durum yaşandığını belirtti. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı Fayı'nın güneyinde ölü faylar sınıfında yer alan fayların deprem üretmeye başladığını gösterdiğini dile getirdi ve şunları söyledi:

-"Bölgedeki deprem aktivitesi 18 bini aşmış durumda. Normalde Türkiye genelinde 10 ayda olması gereken aktivite Sındırgı'da 3 ayda oldu.

-"En batıda Gelenbe Fayı var. Burada depremler de sınırlanmış durumda; bariyer görevi görüyor. Bu fay, depremi üzerine alıp kuzeye ve güneye de yansıtabilir. Deprem aktivitesi bu bölgede ilerleyip sürebilir.

-Sık aralıklarla bölgede deprem oluyor. Sındırgı Fayı'nın kuzeyindeki depremler, bu fayla alakalı. Son dönemde Sındırgı Fayı da deprem üretmeye başladı. Eskiden çok az bir aktivitesi vardı.