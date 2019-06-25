Sınavda yok! Bu okul görenleri hayrete düşürüyor!
İZMİR'de bir okulda öğrencilere ütü yapmaktan; yatak toplamaya birçok ders veriliyor. Veliler okuldaki bu dersten oldukça memnun.
İzmir’de bir okulda ‘Protokol’ dersi adı altında kız ve erkek öğrencilere misafir ağırlamadan, ütü yapmaya; kıyafet katlamaktan, yatak toplamaya; süpürge yapmaktan, kitaplık düzenlemesine kadar pek çok sosyal konuda ders veriliyor. Öğrenciler, bu derste herhangi bir sınava da tabii tutulmuyor.
İzmir’de faaliyet gösteren özel bir okulda öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesi için ‘Protokol’ dersi uygulamaya sokuldu. Bu kapsamda kız ve erkek öğrenciler nezaket kurallarının yanı sıra ev işlerini de öğreniyor.
Öğrenciler, misafir ağırlama, ütü yapma, kıyafet katlama, yatak toplama, kitaplık düzenleme, süpürge yapma gibi işlerde nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.
Derslerde işledikleri konulardan sonra pek çok ev işinin ve nezaket kuralını daha iyi öğrendiklerini belirten öğrenciler, ailelerinin de bu duruma sevindiklerini söyledi.