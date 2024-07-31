Sınavda sonuncu oldu 6 gün çalışıp 141 bin lira maaş alıyor Cem Küçük'ün yazısı olay oldu

Maaşların az olduğu gerekçesiyle hava trafik kontrolörlerinin pasif eylemiyle ilgili yazı kaleme alan Cem Küçük, HTK-SEN Başkanı Halil İbrahim Sunaç hakkında dikkat çeken iddialar aktardı.

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Uçak yolcularını isyan ettiren ve giderek sıklaşan rötar sorunu gündeme oturdu. Hava kontrolörleri, özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yolcuları isyan ettiren eyleme ilişkin kritik bir yazı kaleme aldı.

Küçük, bugünkü yazısında HTK-SEN Başkanı Halil İbrahim Sunaç ile ilgili bilgiler paylaştı:

"Peki devleti tehdit eden HTK-SEN Başkanı Halil İbrahim Sunaç kimdir? Kendisi net 141 bin TL maaş alıyor. Polis koleji mezunu. Yasa dışı dinlemeler nedeniyle kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) çalışırken 2016’da, yani 15 Temmuz öncesinde yapılan sınavda sonuncu olmasına rağmen Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) geçiyor.

Başkan yardımcısı ayrı skandal" iddiası

Sunaç’ın başkan yardımcısı olarak görev yapan kişi ise Rabia Demir Karabaş. Oldukça fanatik biri olan Karataş üniversite yıllarında radikal sol örgütlerin içinde yer almış. Kocası askerî pilot. 15 Temmuz öncesi şüpheli bir şekilde aniden emekli olmuş ve özel sektöre geçmiş. Rabia Demir son dört yıldır farklı havalimanlarında geçici görevle çalışmış. İstihbari bilgilere göre örgütlenmeyi yapanlardan biri o.

Peki hava kontrolörleri kaş saat çalışır ve ne kadar maaş alırlar? 5’li nöbet sistemine göre çalışıyorlar. Yani ayda toplam 6 gün tam mesaileri var. 5’li nöbet sistemi şu: (120 saatte 24 saat çalışma süresi.) 12 saat çalış, 24 saat dinlen. 12 saat çalış, 48 saat dinlen. Sonra başa dön. "

Günlük ortalama 2 saat 24 dakika

Küçük, ayrıca hava kontrolörlerinin çalışma saatleriyle ilgili bilgilere yer verdi:

"Devlet memurları kanununa göre bir memur haftalık 40 saat çalışır. Bu da ayda ortalama 176 saate tekabül ederken hava trafik kontrolörleri bu sürenin yalnızca 72 saatini aktif çalışmayla geçiriyorlar. 1 ayda 72 saatlik bu çalışmayı güne vurursak sadece 2 saat 24 dakika eder.

Deneyimli bir hava kontrolörü 141 bin TL maaş alırken işe yeni başlayanlar 105 bin TL alıyorlar. Günde 2 saat çalışıp ayda 141 bin lirayı az bulan bu arkadaşların haksız tutumu yüzünden uçaklar rötar yapıyor ve yüz binlerce yolcu sıkıntı çekiyor. bu durumun kasvetini yaşıyor. Bu arada HTK-SEN’in 1.519 üyesi olduğunu da hatırlatalım."