Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi Burcu Kartal gözyaşlarına boğuldu
Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal'ın bağırsak rahatsızlığı olan 8 aylık bebekleri bugün 7. kez ameliyata girdi. Özen'in eşi, gözyaşlarına hakim olamadı.
Sinan Özen ve Burcu Kartal ile 2016 yılında evlendi. iftin 8 ay önce Neva ve Sanberk adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Ancak ailenin mutlulukları kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.
56 yaşındaki ünlü şarkıcı Sinan Özen'in 8 aylık bebeğini Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah 7. kez ameliyata alındı. Bebeklerini ameliyathaneye uğurlarken duygu dolu anlar yaşayan acılı aile, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak dua istedi.
Videoda Sinan Özen, kızını ameliyata uğurlarken "Bebeğim, kızım iyi olacaksın. Korkma kızım, sen çok güçlüsün" derken anne ise gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcı yaptığı paylaşımda "Neva'mızı önce Allah'a, sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik" ifadelerini kullandı.
Özen'in paylaşımına kısa sürede binlerce destek mesajı gelirken ünlü isimler de sessiz kalamadı. Bir çocuk annesi Almeda Abazi, şunları yazdı: