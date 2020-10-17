Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi Burcu Kartal gözyaşlarına boğuldu

Videoda Sinan Özen, kızını ameliyata uğurlarken "Bebeğim, kızım iyi olacaksın. Korkma kızım, sen çok güçlüsün" derken anne ise gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcı yaptığı paylaşımda "Neva'mızı önce Allah'a, sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik" ifadelerini kullandı.