Sinan Özen ve Burcu Kartal'ın kızı Neva yoğun bakımda! Kritik süreç devam ediyor
Geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerini kucağına alan şarkıcı Sinan Özen, doğduktan sonra ameliyat olan ve tedavi gören kızı Neva'nın son durumu hakkında bilgi verdi.
57 yaşında baba olan şarkıcı Sinan Özen, ikiz bebekleri Sanberk ve Neva'yı kucağına almışlardı. Ancak 2016 senesinde dünyaevine giren Burcu Kartal ve Sinan Özen çiftinin mutluluğu kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.
Ünlü şarkıcı Sinan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızı Neva'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. "Canım kızımız Neva için ikinci basın açıklaması... Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz; Neva için dualarımızın kabul olması" ifadelerini kullanan Özen, konuyla ilgili şunları söyledi:
Sevgili dostlar, daha önce sizinle paylaşmış olduğum gibi; Allah'ın bize emaneti olan kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen ve bununla birlikte dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarım, eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu açıklamayı kızımızın sağlığıyla ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum.
"5 gün önce bir ameliyat daha yapıldı": Kızımız Neva'ya 5 gün önce bir ameliyat daha yapıldı. Şu an bu ameliyatın umutla olumlu sonuçlar vermesini bekliyoruz. Dualarını bizlerden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza; ilginiz için teşekkür ediyoruz.