Sinan Özen ve Burcu Kartal'ın ikizleri oldu! 57 yaşında baba olan Özen dua istedi

Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal'ın kız çocuğu minik Neva iki ameliyat geçirirken Sanberk ise sağlıklı büyümeye devam ediyor. 2016 yılında Almanya’da tanıştığı kendisinden 26 yaş küçük hayranı Burcu Kartal ile evlenen Özen, kız çocuğu için de hayranlarından dua istedi.