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Sinan Oğan'a hakaret değil teşekkür edin!..

Bırakın Sinan Oğan'a hakaret etmeyide ikinci turda mücadele etme hakkını size sağladığı için teşekkür edin zavallılar!..


Şu muhalefetin içine düştüğü durum gerçekten  acınacak bir hal aldı..

Seçmenine bile illallah dedirttiler...

Millet iradesine saygıları yerlerde sürünüyor...
Depremzedelere takındıkları çirkin tavır bu tavıra karşı hiç bir muhalefet genel başkanının çıkıp ' Yapılanlar çirkin" diye bir açıklama yapmaması  bunun apaçık göstergesi olmuş durumda...

Göreceklerki ikinci turda o bölgede daha ağır bir hezimete uğrayacaklar!

Genel başkanlarından,

Siyasetçilerine...

Yazar çizerinden...

Sosyal medya trollerine kadar....

Her birinin içine düştükleri çukura bakıyorum acınacak haldeler...

Bunlar mı demokrasi getirecekmiş!..

Hadi ordan!..

Tam tersi..

Bugün kindelerinden olmayanlara karşı yaptıkları " faşist" olmanın tam kendisi...

Hani  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Diktatör" diyorlar ya!..

Köle olsunlar Erdoğan'a...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde bunlar olsa "diktatörlük nasıl yapılır" diye uygulamalı ders verirler!..

Bunlar kendilerinden olmayanlara yaşam hakkı tanımayan birer zavallı tiplemeleri olduklarını gösteriyorlar...

                                                  *

Muharrem İnce aday oldu diye yapılmadık hakaret edilmedik küfür bırakmayanlar siz değil misiniz?

Sonunda tamamen kurgulanmış iğrenç bir kaset ile adaylıktan çekilmesine sevinenler  siz değil misiniz!

Ne oldu aldınız mı Muharrem Beyin oylarını!...

Tam tersi oldu...

Hava aldınız!..

Ah aldınız!..

Utanç vesikası oldunuz!..

Şimdi tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana yaptığı için  Türk siyasetinin geleceğinde adı olacak olan Sinan Oğan'a hiç utanmadan, sıkılmadan sağdan, soldan saldırıyorsunuz!

Rezilsiniz!..

Bay Kemal'den yana olsaydı  kahraman ilan etmiştiniz!..

Ama  hiç bir AK Partili çıkıp sizin yaptığınızı yapmazdı!..

Çünkü kimseye yapmadı...

Dedim ya..

Asıl faşist olan sizsiniz!..

Bakın aynaya görürsünüz!...

                                                *

Gelelim yazımızın konusuna...

Peki soralım mı?

Sinan Oğan ilk turda aday olmasaydı ne olurdu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan banko  seçimi ilk turda kazanıyordu...

Bu kadar net...

Sinan Oğan'a verilen oyların 4'de biri dahi  Erdoğan'a gitmiş olsaydı Erdoğan 2. tura kalmadan seçilmişti...

Bu bariz bir gerçek!..

Peki..

Buna rağmen hiçbir Ak Partilinin  ilk tur öncesi Sinan  Oğan’a hakaret ettiğini gördünüz mü?

Tek bir tane gösterin!..

Hayır!..

Eğer bu seçimler ikinci tura kalmışsa Bay Kemal  ilk tur sonunda siyasete veda etmemişse bunun nedeni Sinan Oğan'ın adaylığıdır...

Bu kadar net!..

Bu arada Muharrem İnceye yaptığınız hakaretleri  Sinan Oğan'a  aday olduğu zaman neden yapmadınız?

Çünkü işinize geldi!..

Milliyetçi oyları bölecek dediniz!...

O nedenle...

Bırakın hakaret etmeyide ikinci turda mücadele etme hakkını size sağladığı için Sinan Oğan'a  bol, bol teşekkür edin..

                                               *

Ama sizlerde bu yüz yok!..

Siyasi ahlak yok!..

Demokrasi hiç yok!..

Kendi partileri içinde demokrasi olmayan, parti yönetimini tamamen  kendi  zihniyetlerine teslim eden bir anlayıştan ne beklenir ki!.

CHP'den değil sizden olmayanları partiden birer birer kovdunuz!..

Öyle bir kirli zihniyet ki..

Masadan kalkıp  yeniden oturana kadar Meral Akşener’e demediğini bırakmayanlar kimler?

Muharrem İnce  adaylıktan çekilene kadar anasından emdiğini burnundan getiren kimler?

Şimdi de Sinan Oğan'e demediğini bırakmayanlan kimler?

Aynı zihniyet!

Peki siz kimsiniz!..

Herkes çekilsin memleketi her türlü terör örgütünün desteğini arkasına alan, PKK'lıların umudu , FETÖ'cülerin  dönüş bileti , başta Demirtaş cezaevindeki teröristlerin "AF" elçisi , küresel güçlerin resmen piyonu olan kılıktan kılığa giren Kemal Kılıçdaroğlu’na mı teslim etsin bu millet!...

                                                *

Sabır...

Sabrın sonu selamettir başa çekilir misali..

Az kaldı.. 

Büyük Türk Milleti  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçerken Atatürk'ün CHP'sini adeta  zihinsel olarak işgal eden Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminden kurtarıp asıl sahiplerine teslim edecek inşallah... 

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