Sinan Oğan Büyük Sürpriz Yapacak Gibi Görünüyor

Seçim sürecinde son düzlüğe girmeye hazırlandığımız bu günlerde yarışın iki önemli sürprizi olduğundan söz etmiştim size.. Biri Fatih Erbakan diğeri ise Muharrem İnce’ydi.. Fakat bu son dönemde Sinan Oğan ilginç bir atak yapmış durumda.. Şöyle arz edeyim. Anketlerin yanılma payı artı-eksi %2'dir biliyorsunuz. Önemsiz gibi görünen bir paydır.. Ama unutmayın, %48 oy alan bir isim için 2 puan seçim kazandırır.. Aynı şekilde yarışa %1 beklentisiyle başlayan bir isim için de, %3’ler seviyesine yükselmiş olmak hatırı sayılır bir başarı demektir.. İşte Sinan Oğan da böyle yükseliyor..

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İlk zamanlar İYİ Parti’nin HDP’yle ittifak etmesine tepkili olan milliyetçi oylarla MHP’den kaçan oyları toplayacağı zannedilen Sinan Oğan’ın şimdilerde Muharrem İnce’den de oy almaya başladığı anlaşılıyor.. Bu siyaset matematiği bakımından çok anlamlı bir değişiklik.. Ve elbette bir siyasi sonucu da olacaktır..

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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu; yol haritası, programı, politikaları en net şekilde bilinen isimler olduğu için üzerlerinde çok da tartışma yok. Ama misal Muharrem İnce’nin; ekonomi, sağlık, eğitim, dış politika vs’de ne yapacağı neyi hedeflediği konusunda kimse bir şey bilmiyor.. Tek söylemi CHP’de uğradığı haksızlıklar ve CHP ve ortaklarının iş başına gelirse ülkeyi yönetemeyecekleri tezi.. İyi de sen ne yapacaksın? Bu sorunun cevabı yok.. Oysa Sinan Oğan ve Zafer Partisi’nin iyi/kötü hangi konuda ne yapacaklarını kamuoyu biliyor.. Mesela göçmen konusunda net bir duruşları var.. Terörle mücadele konusunda da.. Bunlar Sinan Oğan’a avantaj sağlayacak olan unsurlar..

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Peki tüm bu değişkenler Sinan Oğan’a seçim kazandıracak mı? Elbette hayır. Gerçekçi olmak gerekirse seçimi ya Kılıçdaroğlu ya da Erdoğan kazanacak. Ama seçim sonunda Oğan’ın da İnce’nin de politik kariyerlerine ilişkin bir takım beklentileri olacak. İşte bu yarışta elde edeceği neticeyle 15 Mayıs sonrasında Sinan Oğan yeni bir yol haritası çizecek kendine. Ve öyle anlaşılıyor ki yakın gelecekte siyaset sahnesinde adını daha sık duyacağız. Oğan’ın aksine Muharrem İnce ise siyasete veda edecek gibi görünüyor.. En azından bugünün göstergeleri böyle…