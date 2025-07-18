Sinan Engin'in serveti olay eşi ve çocukları kimdir? Oğulcan Engin'in annesi çok ünlü
Eski milli futbolcu, menajer ve spor yorumcusu Sinan Engin’in servetiyle ilgili ortaya atılan rakamlar sosyal medyada ve spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve son yıllarda televizyon ekranlarında yorumculuk yapan Sinan Engin’in, iddialara göre serveti 800 milyonu aştı. Sinan Engin kızı Elif Engin'in dillere destan düğünü ve oğlu Oğulcan Engin'e hediye ettiği binayla olay olmuştu. İşte Sinan Engin'in eşi çocukları ve serveti...
Spor dünyasının tanınan ismi, eski milli futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in servetiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yıllardır ekranlarda yorumculuk yapan ve gösterişli yaşam tarzıyla dikkat çeken Engin’in, milyon dolarlık mal varlığı duyanları şaşkına çevirdi. Kızı Elif Engin’in dillere destan düğünü sonrası gündeme gelen bu iddialar, Engin’in özel hayatına dair merakı da yeniden alevlendirdi.
Geçtiğimiz haftalarda kızı Elif Engin’in dillere destan düğünüyle adından söz ettiren Sinan Engin, iş, sanat ve spor dünyasından birçok ismi bu özel gecede ağırlamıştı. Düğün için kesenin ağzını açan Engin’in mal varlığı da bu gelişmelerin ardından merak konusu haline geldi.
OĞLUNA MEZUNİYETİNDE BİNA HEDİYE ETTİ
Ünlü yorumcu, oğlu Oğulcan Engin’e mezuniyet hediyesi olarak 12 milyon dolar (yaklaşık 396 milyon TL) değerinde bir bina hediye etmiş, bu jesti uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı.
Sinan Engin'in serveti ne kadar?
“Beyaz Futbol” ve “Derin Futbol” programlarında yaptığı yorumlarla bilinen Sinan Engin’in, bu iki programdan yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar (yaklaşık 52,3 milyon TL) gelir elde ettiği öne sürülüyordu.