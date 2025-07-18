Sinan Engin'in serveti olay eşi ve çocukları kimdir? Oğulcan Engin'in annesi çok ünlü

Sinan Engin'in serveti ne kadar?

“Beyaz Futbol” ve “Derin Futbol” programlarında yaptığı yorumlarla bilinen Sinan Engin’in, bu iki programdan yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar (yaklaşık 52,3 milyon TL) gelir elde ettiği öne sürülüyordu.