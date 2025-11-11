Sinan Engin'den şok itiraf! Oğlunun özel hayatı hakkında ilk kez konuştu

"İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

İlayda Alişan daha önce verdiği bir röportajda "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" derken "Kıskanç mısınız?" sorusuna "Yerinde, o da ben de kıskancım. Gereksiz değil ama" yanıtını vermişti.

Oğulcan Engin ise "Huylarınız benziyor mu?" sorusu üzerine "Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz" diye konuşmuştu.