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Sinan Engin: Mesut Özil %90 Fenerbahçe'de

Sinan Engin, "Mesut Özil devre arasında %90 Fenerbahçe'de, ayrıca bir stoper ve kanat transferi yapılacak." ifadelerini kullandı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil'le ilgili yaşanan son dakika gelişmesini Sinan Engin duyurdu. Engin, Londra'dan aldığı duyumu da paylaşırken ocak ayı için sarı lacivertlileri heyecanlandıran ifadeler kullandı.

Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin, "Mesut Özil devre arasında yüzde 90 Fenerbahçe'ye gelmeye yakın. Bir stoper bir de kanat oyuncusu muhtemel. Bazı sürpriz isimler de gidebilir Fenerbahçe'den. Fenerbahçeli bazı futbolcuların menajerleri oyuncularını iyi motive etsinler." ifadelerini kullandı.

"Kontratım bitene kadar Arsenal'deyim''
Daily Mail'in haberine göre, Tecrübeli futbolcunun yönetime, "Kontratım bitene kadar Arsenal'deyim. Ancak kontratım bittikten sonra o zaman kendim için en iyi olanına karar vereceğim." dedi. 

Haftalık 350 bin sterlin kazanıyor
Mesut Özil Londra ekibinden haftalık 350 bin sterlin kazanıyor. Yıldız futbolcu, ocak transfer döneminde Arsenal'den ayrılmazsa Londra kulübünden ekstra sadakat primi alacak.

Mesut Özil'in sözleşmesi ne zaman bitiyor?
Mesut Özil geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla ligde oynadığı 18 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu bu sezon Arsenal formasıyla resmi maçta görev almadı. Mesut Özil'in Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 

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