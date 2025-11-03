BIST 11.117
Sinan Engin Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra çıldırdı! Sergen Yalçın'a o dediği...

Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyet aldığı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart kararlarının yankısı sürüyor. Orkun Kökçü'nün oyundan atılmasının ardından hakeme sert itirazda bulunarak tribüne gönderilen Sergen Yalçın'a, spor yorumcusu Sinan Engin'den çok sert eleştiri geldi.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin 26. dakikasında Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Karara büyük tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

"NET KIRMIZI KART! SERGEN NEYİ İTİRAZ EDİYOR?"

Maç sonrası AsistAnaliz'e konuşan Sinan Engin, "Sergen, sen nasıl maç seyrediyorsun oğlum? Pozisyonun kırmızı olduğunu görmüyor musun? Bu neyin itirazı? Net kırmızı kart! Hakemin kararına itiraz edip takımını yalnız bırakmanın anlamı yok" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRACAK YİNE SERGEN'DİR"

Açıklamalarına devam eden Engin, "Yazık değil mi Beşiktaş'ın taraftarına ve başkanına? Taraftarın sabrı kalmadı. Bu takımı ayağa kaldıracak tek isim Sergen Yalçın'dır. O bırakmadığı sürece görevine devam etmeli" dedi.

"FENERBAHÇE TESADÜFEN KAZANDI"

Derbiye ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Engin, Fenerbahçe'nin galibiyetinin tesadüf olduğunu dile getirerek, "Tedesco da hatalar yaptı. Fenerbahçe'nin acilen santrfor alması lazım, En-Nesyri ile bu iş yürümez. Fenerbahçe bugün tesadüfen kazandı. Beşiktaş elindeki maçı verdi, taraftar bıktı" ifadelerini kullandı.

