Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin de direksiyon başına alkollü geçti!

Abisi Rüzgar Çetin'in alkollü araç kullanmasından dolayı bir polisin ölümüne, bir başka polisin ağır yaralanmasına neden olmasından kardeşi hiç ders almamış. Sinan Çetin'in oğlu Arfeo Çetin, Bebek'te arkadaşlarının da içinde bulunduğu aracı alkollü bir şekilde kullandı.