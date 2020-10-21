Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin de direksiyon başına alkollü geçti!
Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin, geçtiğimiz günlerde Bebek'te alkollü araç kullanırken yakalandı. Abisi Rüzgar Çetin, bu sebepten bir polisin ölümüne neden olmuştu.
Abisi Rüzgar Çetin'in alkollü araç kullanmasından dolayı bir polisin ölümüne, bir başka polisin ağır yaralanmasına neden olmasından kardeşi hiç ders almamış. Sinan Çetin'in oğlu Arfeo Çetin, Bebek'te arkadaşlarının da içinde bulunduğu aracı alkollü bir şekilde kullandı.
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hakkında soruşturma başlatılan Sinan Çetin'in oğlu Arfeo Çetin, Alman vatandaşı olduğunu, tatil yapmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini söyledi. 21 Ağustos günü arkadaşlarıyla Bebek'te bir eğlence mekanına gittiklerini, alkol aldıklarını, eğlence sonrası mekandan ayrılmak üzere yola çıktıklarını belirtti.
Sabah'ta yer alan habere göre, 1.45 promil alkollü olduğu tespit edilen Çetin, arkadaşlarının arasında en az alkolü kendisi aldığı için aracını kullandığını, 03.00 sıralarında Ulus yeni yol girişinde trafik polislerince durdurulduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
"Bu kadar alkollü çıkacağımı bilsem araç kullanmazdım. Benden başka aracı kullanacak kimse olmadığından, kendimi gerçekten iyi hissettiğimden direksiyon başına geçtim. Pişmanım. Bir daha alkollü araç kullanmayacağım."