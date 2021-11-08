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Sinan Birhan'dan Mansur Yavaş'a Lütfü Türkkan tepkisi

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Sinan Birhan, meclis toplantısında konuşma yaparak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın söylemlerine karşı tepki göstermemesinden dolayı sert şekilde tepkisini dile getirdi. Belediye Meclisi Üyesi Burhan, "Terör örgütü lideri Selahattin Demirtaş'ın eşine sahip çıktınız ancak şehit ailesinin bacısına sessiz kaldınız" diyerek kınamaya davet etti.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında söz alarak konuşma yaptı.

Burhan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşine karşı yapılan söylemler karşısında açıklama yapması ve Bingöl'deki şehidimizin ailesine karşı İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın söylemlerine karşı sessiz kalmasından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert şekilde tepki gösterdi.

Meclis Üyesi Burhan, Mansur Yavaş'a, "Sayın Yavaş, terör örgütü lideri Selahattin Demirtaş'ın eşine sahip çıktınız ancak Bingöl'de şehit ailesinin bacısına sahip çıkmadınız" ifadesini kullandı.

"Nasıl Türk milliyetçisisiniz?"

Sinan Burhan, "Sizin bu sessizliğiniz şehitlerimizin, rahmetli Alpaslan Türkeş'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kemikleri sızlatmıştır. Siz nasıl bir Türk milliyetçisisiniz? Sessiz kalıyorsunuz" dedi.

Burhan, "Başak Demirtaş'a ilk gün sahip çıktınız ama şehit bacısına küfür eden Lütfü Türkkan'a neden sesiniz çıkmadı? diyerek kınamaya davet etti.

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