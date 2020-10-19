Sinan Akçıl'ın sevgilisi Azeri Nez iddiası olay oldu Burcu Kıratlı'yı aldattı deniyor
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl ilişkisine ihanet karıştı. Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı bir başka kadınla aldattı, aldattığı kadının hamile olduğu öğrenildi. Akçıl'dan jet açıklama geldi.
Oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, birkaç ay içinde yollarını ayırmıştı. Boşandıktan sonra barışan çift yine yapamadı, bu ayrılığa ihanetin sebep olduğu iddia edildi.
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Eylül ayında verdiği bir röportajda baba olmak istediğini söyleyen ünlü müzisyen Sinan Akçıl’ın dileği gerçek oluyor. Ancak bebeğin annesi, birlikte yaşadığı eski eşi Burcu Kıratlı değil.
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre bebeğin annesi, Sinan Akçıl’ın bir süredir birlikte olduğu Azeri psikolog sevgilisi çıktı.
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Nez isimli, Bakülü bir ailenin kızı olan sevgilisine körkütük aşık olan Sinan Akçıl, bir süre önce evi terk ederek yakın arkadaşı DJ Mert Aydın’ın evine yerleşmiş.
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