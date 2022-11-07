Sinan Akçıl’dan konserine gelmek isteyen kuryeye büyük jest!
Sinan Akçıl, Artvin konseri öncesinde kendisine gelen bir mesajı paylaştı. 'Ağabey konserine gelmeyi çok istiyorum ama patronum izin vermiyor o saatte çalışıyorum sahneye pizza siparişi verirsen gelmiş ve seni de görmüş olurum" notu üzerine kendisine bu siparişi veren kişiyi çağırmak için sahneye pizza söyledi.
Sinan Akçıl, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'GSB Hep Yanında' projesi kapsamında sahneye çıktı. 81 ilde üniversite öğrencileri ile buluşacak olan Sinan Akçıl, proje kapsamında 2. konserini Artvin'de verdi. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde konser veren Sinan Akçıl’ı dinlemeye 20 bin kişi geldi.
Sinan Akçıl’a Artvin konseri öncesinde, 'Ağabey konserine gelmeyi çok istiyorum ama patronum izin vermiyor o saatte çalışıyorum sahneye pizza siparişi verirsen gelmiş ve seni de görmüş olurum" mesajı gelmiş.
Akçıl, sahnede kendisine gelen mesajı okudu. Çok etkilendiğini söyleyen Akçıl, konsere pizza sipariş etti ve gelen kuryeyi sahneye çıkardı.
Akçıl’ın bu hareketi büyük beğeni topladı. Sosyal medya tarafından çok konuşuldu.