Sinan Akçıl'dan kariyerine ilişkin çok sert açıklama! O sayfayı kapattı...

Ünlü besteci ve pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Akçıl, kariyerinde önemli bir dönemeçte olduğunu duyurdu. Uzun süredir sahnede aktif olan isim herkesi şaşırtacak bir açıklamaya imza attı.'Şarttı', 'Tabi Tabi', 'Bu Aşk Yerde Kalmaz', 'Çok Sevmek Yasaklanmalı' gibi şarkıları dillere pelesenk olan müzisyen Sinan Akçıl, son dönemde gündeme gelen açıklamalarına bir yenisini ekledi.Türkiye’nin popüler müzik camiasında uzun yıllar boyunca aktif olmasına rağmen şimdi daha farklı bir süreçte olduğunu belirten sanatçı, hayranlarını üzecek duyuruyu yaptı.