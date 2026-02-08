Sinan Akçıl'dan kariyerine ilişkin çok sert açıklama! O sayfayı kapattı...
Sinan Akçıl, Etiler'de yaptığı açıklamada, kariyerinde önemli bir dönüm noktasına geldiğini belirtti. Artık projelere aynı enerjiyi veremediğini söyleyen sanatçı, şarkı satmayı düşünmediğini ve müzikle daha sakin bir tempoda ilerleyeceğini duyurdu.
Ünlü besteci ve pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Akçıl, kariyerinde önemli bir dönemeçte olduğunu duyurdu. Uzun süredir sahnede aktif olan isim herkesi şaşırtacak bir açıklamaya imza attı.'Şarttı', 'Tabi Tabi', 'Bu Aşk Yerde Kalmaz', 'Çok Sevmek Yasaklanmalı' gibi şarkıları dillere pelesenk olan müzisyen Sinan Akçıl, son dönemde gündeme gelen açıklamalarına bir yenisini ekledi.Türkiye’nin popüler müzik camiasında uzun yıllar boyunca aktif olmasına rağmen şimdi daha farklı bir süreçte olduğunu belirten sanatçı, hayranlarını üzecek duyuruyu yaptı.
"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
Akçıl, sosyal medya ve basın üzerinden yaptığı açıklamada artık her projeye aynı enerjiyi veremeyeceğini, kariyerinin bu evresinde “daha sakin bir ritme” geçme kararı aldığını belirtti.
Ünlü şarkıcı şarkı yazmaya ara verdiğini de söyleyerek, "Son olarak Bengü'ye şarkı verdim. Ama bitti artık. Şarkı satmayı düşünmüyorum. Ancak yakın çevremdeki insanlara hediye ederim. 755 şarkı olmuş, 600'ü bilinen şarkılar. Yeter bence." ifadelerini kullandı.
"VEDA ETTİK DİYEBİLİRİZ"
Başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiren Sinan Akçıl, 2 kere oyuncu Burcu Kıratlı ile evlenmiş ve kısa süre sonra boşanma kararı almıştı.Geçtiğimiz aylarda aşk hayatı ile ilgili konuşan isim, sektörden tanınan isimlerle ilişki yaşamak istemediğini şu ifadelerle açıklamıştı: