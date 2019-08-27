Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e şarkı okuma şartı! Burcu Kıratlı mekanı terk etmişti
Son olarak sosyal medyada birbirlerine olay sözler sarfeden Ferhat Göçer ve Sinan Akçıl arasındaki ipler daha da geriliyor. Ferhat Göçer'e Sinan Akçıl şartı geldi.
Can Tanrıyar'ın oğlunun düğününde sahne alan Ferhat Göçer ve Sinan Akçıl'ın arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesapları Instagram'da birbirleri hakkında skandal sözler yazan ikiliden Sinan Akçıl, Ferhat Göçer'e kendi şarkılarını söyleme şartı getirdi.
Sinan Akçıl, sözlerini kendisinin yazdığı şarkılar için Ferhat Göçer'e Mehmetçik Vakfı'na para bağışlaması şartını şu sözlerle dile getirdi: ''Eğer şarkılarımı söylemek istiyorsa her konserinden önce Mehmetçik Vakfı’na 2 bin 500 lira bağışlayacak. Mahkemeye başvurup bu yönde karar aldıracağız."
Yasaklı şarkılar ise şunlar: ''Biri Bana Gelsin'', ''Kızım'', ''Bunları Boşver'', ''Vefası Eksik Yarim'', ''Dön Gel Yeter'', ''Kalp Kalbe Karşı Derler.''
Peki, Ferhat Göçer ve Sinan Akçıl arasındaki gerginliğin sebebi ne?
Televizyoncu Can Tanrıyar'ın oğlu Anılcan Tanrıyar, Revna Alp ile görkemli bir düğünle dünya evine girerken Ferhat Göçer ve Sinan Akçıl, sahne almış. Eğlenceli zamanları Göçer'in Sinan Akçıl'ın eski sevgilileriyle ilgili anıları anlatması bölmüştü.